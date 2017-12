Ponte contrata zagueiro para o Brasileiro Sem tempo para reforçar o time para o Campeonato Paulista, porque as inscrições acabaram na semana passada, a Ponte Preta já faz planos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Por isso mesmo, acertou a contratação do zagueiro Gustavo, ex-Guarani, para disputar o Campeonato Brasileiro. A idéia da diretoria é suprir provável ausência de Gabriel, que foi negociado com o empresário Juan Figger e deve defender o Palmeiras. O novo reforço já iniciou os treinos no Majestoso, mas só terá condições de defender o time no Brasileiro. Com 21 anos, revelado pelo Guarani, ele ganhou o passe na Justiça do Trabalho, passou rapidamente pelo futebol russo e ano passado defendeu o Goiás. "Estou feliz porque poderia ficar em Campinas e perto da minha família", comentou Gustavo, que assinou contrato até dezembro. Por outro lado, o técnico Estevam Soares deixou para quinta-feira a definição do time que enfrentará o América, sábado, em São José do Rio Preto, pelo Paulistão. A única dúvida está no meio campo, onde o experiente Piá recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Kléber pode entrar na vaga. O rompimento da Ponte Preta com sua parceira, a Olimpic Team, é inevitável e deve ser oficializado após o Carnaval. Anunciado às pressas no final do ano, a parceria não saiu do papel e só causou mal estar no Majestoso, mas segundo o vice-presidente Marco Antônio Eberlin não causou interferência no departamento de futebol. O acordo seria, em princípio, por cinco anos. Depois foi reduzido a apenas três meses. Mas não funcionou.