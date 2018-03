Ponte corre atrás de outra vitória fora A Ponte Preta tenta sua terceira vitória consecutiva fora de casa contra o Goiás, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Este jogo seria realizado dia 2 de julho, mas acabou cancelado devido um show organizado no mesmo local. Agora o time campineiro promete fazer sua parte, lutando pela vitória com a mesma determinação mostrada nos triunfos sobre o São Paulo, por 2 a 1, e diante do Fortaleza, por 3 a 2. A última vitória, inclusive, foi comemorada na base de muita champanhe gelada na quentíssima capital do Ceará. Curiosamente, a Ponte está num linha crescente desde a derrota no dérbi, o clássico campineiro, quando perdeu do rival Guarani, por 2 a 0. Foram oito jogos depois disso, com cinco vitórias (três fora), dois empates e apenas um derrota, diante do Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro. "Ninguém acreditava, mas o grupo se fechou e deu nisso aí", diz, todo orgulhoso, o técnico Abel Braga. A Ponte, agora, tem 27 pontos, ocupando a 14ª posição. No momento já deixou para trás a situação crítica, ameaçada pelo rebaixamento. Sem contar ainda os quatro pontos perdidos no STJD por causa da inclusão do volante Roberto nos jogos contra o Internacional (1 a 1) e Juventude (1 a 0). Para este jogo, o técnico vai manter a mesma formação usada na rodada anterior. O volante Gerson, que estava com dores no joelho direito, participou do recreativo desta terça-feira à tarde, assegurando sua presença na defesa.