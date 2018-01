Ponte defende a liderança no Rio A Ponte Preta enfrenta o Fluminense neste sábado, no estádio Caio Martins, em Niterói, disposta a conquistar a primeira vitória sobre o clube carioca em partidas oficiais. Além disso, mesmo jogando fora de casa, a equipe de Campinas luta para se manter na liderança do Torneio Rio-São Paulo. Para isso, o técnico Oswaldo Alvarez, que teve uma semana inteira para trabalhar a equipe, poderá contar com força máxima neste jogo. O zagueiro Rodrigo, que não atuou diante do América-RJ por estar suspenso, e o atacante Washington, que estava servindo a seleção brasileira, têm retorno garantido. "O Washington é um jogador imprescindível para a Ponte Preta. Um esquema foi armado para que ele possa chegar da Arábia e ir para o hotel onde ficaremos concentrados", explicou Vadão. Além deles, o treinador poderá contar com o volante Mineiro, que completará seu jogo de número de 200 com a camisa da Ponte Preta. O jogador, que estreou contra o Sãocarlense há três anos e dez meses, espera mais uma vitória para se manter na liderança da competição. "É legal chegar a esta marca, mas meu pensamento agora é vencer o Fluminense, pois a Ponte precisa destes pontos para continuar na frente dos adversários", afirmou.