Ponte defende liderança contra o Inter Neste domingo, às 16h, em Campinas, a Ponte Preta defende pela oitava vez consecutiva a liderança do Campeonato Brasileiro . O adversário, desta vez, é o Internacional, que na quinta-feira perdeu inesperadamente do Paraná, em casa, e por isso vem disposto a colar novamente na líder. Com 32 pontos, a Ponte terá o apoio total de sua torcida e espera evitar a aproximação dos gaúchos, que têm 28. O time campineiro ainda tem o maior número de vitórias, dez ao todo, e continua sendo o único invicto dentro de casa, com seis vitórias e um empate. O seu aproveitamento é excelente: 90,4%. O estádio tem se transformando num caldeirão e neste domingo não vai ser diferente: a torcida já adquiriu antecipadamente 15.925 ingressos em uma promoção, deixando apenas cerca de 3 mil para serem comercializados antes do jogo. O técnico interino, Nenê Santana, ganhou força após a vitória sobre o Santos. Ele promete manter o trabalho. "Na Ponte Preta sempre trabalhamos com simplicidade. E contra o Inter vamos tentar ser o mais simples possível". Em relação ao time que venceu o Santos, duas mudanças: Galeano e Ângelo cumpriram suspensão e voltam nos lugares de Thiago Matias e Éverton, respectivamente. O Internacional espera que seu ataque volte a funcionar neste domingo. Sem Iarley, machucado, a missão de auxiliar Fernandão a furar o bloqueio da Ponte será de Rafael Sobis.