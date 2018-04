Ponte defende posição em Curitiba Há três jogos sem vencer, a Ponte Preta iniciou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro em quinto lugar, com 46 pontos. O seu principal objetivo diante do Coritiba, nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Couto Pereira, é justamente, somar pontos para segurar a sua posição, mantendo o sonho de chegar entre os quatro primeiros colocados para disputar a Copa Libertadores em 2005. A principal arma do técnico Nenê Santana é a força na marcação que, segundo ele, funcionou bem no empate sem gols com o Palmeiras, na última rodada, no Majestoso. Antes disso, a Ponte empatou em casa com o Atlético-MG, por 1 a 1, e caiu diante do Goiás, por 5 a 0, em Goiânia. A última vitória aconteceu em casa, diante do Flamengo, por 1 a 0, dia 18 de agosto. "O importante é reforçar o coletivo, a disposição na marcação e a união do grupo", diz Santana. Ele ainda não definiu qual esquema tático vai usar. A sua preferência é pelo 4-4-2, mas admite que pode montar o time no 3-5-2, desde que o Coritiba entre em campo com três atacantes. Em princípio, Zé Maria supriria a ausência de Flávio, vetado pelo departamento médico por uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Na defesa, duas alterações já estavam definidas: a entrada de Gustavo na vaga de Luís Carlos, que cumpre suspensão por expulsão, e de Cléber no lugar de Bill, suspenso com três cartões amarelos. Mas se o adversário confirmar a entrada de três atacantes, o técnico ponte-pretano vai tirar o meia Zé Maria para a entrada do zagueiro Rafael Santos. Esta mudança foi testada no coletivo desta quarta-feira cedo, no Majestoso, último treino antes da viagem, à tarde, para Curitiba. "O time foi bem das duas maneiras. Mas vamos aguardar mais um pouco para definir como a Ponte vai entrar", explicou Santana. O meia Danilo, ex-Portuguesa, já está inscrito e deve ficar à disposição da comissão técnica. O último reforço, o atacante Barata, ainda precisará de mais tempo para se recuperar fisicamente. A diretoria ainda não confirmou as esperadas dispensas no elenco, que continua inchado com 42 jogadores.