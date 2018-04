Ponte defende tabu contra o Botafogo Disposta a manter a surpreendente campanha no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta entra em campo nesta quarta-feira, às 21h50, para enfrentar o ameaçado Botafogo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ocupando a quarta posição com 52 pontos, o time quer vencer para ficar perto dos líderes. Neste jogo, a Ponte defenderá um longo tabu. Desde o dia 16 de abril de 1978, o time de Campinas não é derrotado pelo time carioca em jogos disputados no Majestoso. Neste dia, os cariocas venceram por 1 a 0, gol do meia Mendonça, que 13 anos depois defendeu a própria Ponte Preta. Em contrapartida, nos confrontos entre ambos, o time do Rio leva vantagem. Foram 11 jogos, com quatro vitórias da Ponte, dois empates e cinco vitórias do Botafogo. O técnico Nenê Santana acredita num jogo muito difícil diante dos cariocas, que apenas na última rodada deixaram a zona do rebaixamento. Por isso, ele pede para os torcedores terem paciência, porque o adversário está em ascensão. "O Botafogo está animado pelos bons resultados que tem conseguido. Eles virão à Campinas dispostos a nos complicar. Será um jogo de paciência e a torcida terá que ter calma", pediu o treinador, temendo vaias da torcida como já aconteceu na derrota em casa para o Paraná, por 2 a 0. Com relação ao time, o técnico não poderá contar com o zagueiro Alexandre. Ele foi expulso na vitória sobre o Figueirense, na última sexta-feira, por 1 a 0. O mesmo se aplica ao zagueiro Gustavo e ao volante Marcus Vinícius. Ambos ainda cumprem punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Por outro lado, o também zagueiro Luís Carlos está liberado. Ele havia sido punido pelo STJD por causa da expulsão no empate com o Palmeiras. Com a volta do zagueiro, o treinador pensa em manter o esquema 4-4-2, que foi utilizado em Florianópolis. No entanto, ele ainda possui duas dúvidas em relação ao substituto de Marcus Vinícius. Se optar por uma formação mais defensiva, Zé Maria será o escolhido. Caso o técnico decida por um time mais ofensivo, o atacante Barata será escalado, com o recuo de Danilo para o meio campo. Ele vinha jogando mais à frente. "Mas não me importo de ajudar o meio campo", garantiu o jogador que fará seu terceiro jogo consecutivo com a camisa da Ponte. "Ainda não decidi quem será o titular. Os dois jogadores treinaram bem e poderão nos ajudar. Antes da partida vou decidir quem vai estar entre os titulares", disse o treinador após o treino tático realizado à tarde no gramado do Majestoso.