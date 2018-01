Ponte define técnico até dia 16 Depois da confirmação da saída do técnico Oswaldo Alvarez, a diretoria da Ponte Preta está negociando a contratação de um treinador para comandar o time em 2003. A data limite para a definição, segundo os próprios dirigentes, é dia 16 de dezembro, quando os jogadores voltam das férias e reiniciam os trabalhos físicos com o fisicultor Cristiano Nunes. Nesta data, o treinador já deverá ter sido contratado para analisar as posições mais carentes e passar uma lista de possíveis reforços, além da relação de dispensados. O meia Romualdo, ex-Guarani e Gama, é um dos nomes que interessa aos dirigentes da Ponte. Reforços, no entanto, só deverão chegar após o anúncio do novo treinador.