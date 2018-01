Ponte definida com apenas um volante Mesmo em situação delicada no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 19ª posição, com 44 pontos, o técnico da Ponte Preta, Abel Braga, não quer saber de mistério e já definiu o time que enfrenta o Fluminense, sábado, às 18 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais surpreendente ainda é a presença de apenas um volante nato, deixando a impressão de que tomará as iniciativas ofensivas. Sem poder contar com o volante Roberto, que passou por uma cirurgia para correção do osso frontal, o treinador utilizaria Ângelo, mas ele também se machucou e foi vetado pelo departamento médico. Desta forma, o experiente Romeu exercerá a função de primeiro volante. O meia Piá, que volta após cumprir suspensão, será o segundo volante, função que já desempenhou em outros jogos. Outras duas mudanças foram confirmadas. Na defesa, após cumprir suspensão, o veterano Gerson entra no lugar de Rafael Santos. Além dele, Adrianinho também ganha nova oportunidade no meio campo no lugar de Luizinho Vieira. "Dei duas oportunidades ao Luizinho e ele não foi bem. A mudança deu nova dinâmica ao time", explicou Abel. Adrianinho deve fazer seus últimos jogos com a camisa da Ponte Preta. Como seu contrato vence no final do ano, o jogador deve ser negociado com o futebol do exterior. Depois de especulações que o colocaram na Áustria, Suíça, Alemanha e Arábia Saudita, agora o mais comentado é que o Portsmouth, time mediano da Inglaterra, estaria interessado na sua contratação. Para enfrentar o Fluminense a Ponte Preta deverá mandar a campo o time com Lauro; Gabriel, Rodrigo e Gerson; Marquinhos, Roberto, Piá, Adrianinho e Nenê; Jean e Gigena.