Ponte definida no esquema 4-4-2 Sem mistério, o técnico Vadão já definiu o time da Ponte Preta para o jogo contra a Inter de Limeira, sábado, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ele vai utilizar o tradicional 4-4-2, abdicando pelo menos nesta partida do esquema com três zagueiros. O único problema que o treinador sofreu foi a inesperada saída do atacante Sérgio Júnior, que rescindiu seu contrato e agora vai atuar por um clube da Coréia do Sul. "Infelizmente ele saiu. Tinha uma cláusula no contrato que facilitava sua saída. Agora, resta tentarmos outras possibilidades", disse Vadão, que, diante disso, vai continuar apostando em Kahê. Antes, já foram testados Roberto Santos e Romualdo na posição. Como a Ponte terá dois meias contra a Inter de Limeira, Danilo continua entre os titulares e Harison, recuperado de contusão, volta ao time.