Ponte definida no esquema 4-4-2 O técnico Estevam Soares, da Ponte Preta, pode recorrer ao bom e velho esquema 4-4-2 para tentar "fechar" uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. O time já sofreu 66 gols, 18 deles de cabeça e o objetivo é evitar a repetição dos mesmos erros diante do Flamengo, domingo à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 38.ª rodada. Soares sinalizou com esta formação tática após o treinamento coletivo realizado nesta tarde na Fazenda Santa Filomena, em Jarinu, onde o elenco está concentrado. Além de um treino tático houve um confronto com uma equipe de chineses que treina no local. A movimentação foi boa e o técnico admitiu que o caminho parece definido. "O time ficou mais compacto e também ganhou força no ataque", avaliou. Em relação à formação que perdeu para o Internacional, por 2 a 1, em Porto Alegre (RS), saem da defesa Preto e Thiago Matias para a entrada de Rafael Santos, que cumpriu suspensão automática. Ele entra ao lado do experiente Galeano. O meio de campo será reforçado com três volantes: Éverton, recuperado de contusão, Luciano Santos e André Silva, além da volta do meia Élson, que cumpriu suspensão automática. Outro que volta após suspensão é o atacante Evando que formará o ataque ao lado de Tico, recuperado de dores musculares. A delegação ainda ficará sexta-feira em Jarinu, retornando sábado cedo para Campinas, onde fará um recreativo no Majestoso e depois ficará concentrada. Em 13.º lugar, com 47 pontos, a Ponte calcula que uma vitória contra o Flamengo pode significar um largo passo para afastar de vez a ameaça do rebaixamento.