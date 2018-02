Ponte definida para pegar Fluminense O técnico Nenê Santana preferiu não fazer mistério e já definiu o time da Ponte Preta para o jogo contra o Fluminense, sábado, em Volta Redonda. Ele optou por usar o esquema 4-4-2. Com 61 pontos, a Ponte está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro e precisa da vitória sobre o Fluminense, um adversário direto, para ficar com uma vaga na Copa Sul-Americana de 2005. O esquema 4-4-2 será o mesmo usado na vitória sobre o Criciúma, na última rodada, mas o time terá mudanças. O atacante Roger levou o terceiro cartão amarelo e não joga. Anselmo entra em seu lugar. Na lateral-esquerda, Luciano Baiano continua, mesmo com a volta de Bill, que já cumpriu suspensão. "O Luciano Baiano teve um bom rendimento contra o Criciúma. Por isso, não há necessidade de mudar", justificou Nenê. No meio-campo, o treinador poderá contar com a volta de Flávio, que estava suspenso. Mas como o objetivo é manter o time ofensivo, Nenê o deixará no banco. O escolhido para começar jogando deve ser Lindomar. Os volantes Romeu e Marcus Vinícius foram poupados dos primeiros treinamentos da semana. Ambos sentiram dores musculares, mas não devem desfalcar o time.