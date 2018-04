Ponte demite Pintado, e Brasiliense contrata Gueldini A 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi agitada para os treinadores. Três deles perderam o emprego. Depois da confirmação das saídas de Roberto Fernandes, do Figueirense, e de Heriberto da Cunha, do Brasiliense, nesta sexta-feira, a diretoria da Ponte Preta confirmou a demissão de Pintado, desgastado após o empate com o Paraná, por 3 a 3, em Campinas.