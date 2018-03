Ponte derrota Bahia em Campinas por 1 a 0 A Ponte Preta confirmou sua recuperação dentro do Campeonato Brasileiro ao conseguir sua terceira vitória consecutiva. A vítima, desta vez, foi o Bahia, que perdeu por 1 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com mais três pontos, o time campineiro subiu para a 20ª colocação, com 20 pontos. O Bahia continua com 22 pontos, na 15ª colocação. A vitória foi merecida, mas conquistada com muito sacrifício. O Bahia conseguiu bloquear bem o meio campo dificultando as ações ofensivas da Ponte. As principais jogadas eram centralizadas no centroavante Fabrício Carvalho, que teve duas boas chances para marcar. O Bahia ameaçou apenas no final, quando Nonato aproveitou a falha de Roberto para mandar a bola na trave. A Ponte manteve o predomínio e superioridade na segunda etapa, encurralando o Bahia e criando diversas chances de gol. De tanto insistir, o gol acabou saindo. Aos 12 minutos, Jean cruzou para Fabrício Carvalho, que se antecipou a defesa e desviou para o fundo das redes. O Bahia se viu obrigado a buscar o empate, deixando os contra-ataques para a Ponte. O jogo ficou muito equilibrado. Para sorte da Ponte Preta, o Bahia perdeu um jogador aos 30 minutos: Otacílio recebeu o vermelho após discutir com o árbitro Márcio Rezende de Freitas. Nos últimos minutos, a Ponte ainda criou algumas chances, mas se contentou com o a vitória magra mas importante na sua luta para fugir da rabeira do campeonato. O próximo jogo da Ponte será contra o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro. O Bahia tentará a reabilitação em casa diante do São Caetano.