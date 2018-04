Ponte derrota Figueirense por 1 a 0 A Ponte Preta derrotou o Figueirense por 1 a 0, nesta sexta-feira, em Florianópolis, na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o gol de André Cunha, a equipe de Campinas chega assim aos 52 pontos, enquanto o time catarinense segue com 44. O primeiro tempo do jogo foi de raras iniciativas ofensivas. Ao aplicar um esquema tático extremamente defensivo, a Ponte segurou o ímpeto do Figueirense, que teve poucas chances para abrir o placar. A melhor delas foi aos 31 minutos, com o meia Fernandes, que obrigou o goleiro Lauro a fazer boa defesa. A resposta dos visitantes veio aos 41, com Lindomar, mas sem assustar. O Figueirense começou melhor o segundo tempo, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do adversário. E o castigo veio aos 25 minutos, quando a Ponte marcou seu gol. No lance, Bill pegou o rebote de um escanteio e passou para André Cunha, que fez 1 a 0. O técnico Dorival Júnior ainda tentou mexer no time do Figueirense, mas nada conseguiu. Bem postada na defesa, a Ponte segurou a boa vitória fora de casa.