Ponte derrota o América e lidera A Ponte Preta venceu o América por 3 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli. A vitória manteve o time de Campinas na liderança do Torneio Rio-São Paulo, com 10 pontos, ao lado do Botafogo. Já a equipe carioca continua na lanterna da competição, com quatro derrotas seguidas, 16 gols contra e nenhum a favor. A Ponte teve calma para chegar à vitória. Tocou a bola no meio-campo à espera da chance para abrir o placar. E ela veio aos 26 minutos, quando Washington foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Leonardo. O próprio atacante cobrou o pênalti e fez 1 a 0. O segundo tempo começou num ritmo mais lento, mas a Ponte fez seu segundo gol aos 22 minutos, novamente com Washington, aproveitando de cabeça o cruzamento de Jean. O terceiro gol saiu em seguida, aos 27, com o próprio Jean aproveitando um descuido do goleiro Marcelo Leite. O atacante Washington é o principal artilheiro da Ponte Preta, com cinco gols, e espera brigar pela artilharia do Rio-São Paulo. Mas ele irá desfalcar a equipe no próximo jogo, no fim de semana, contra o Fluminense, já que estará com a seleção brasileira. "Agora vou me concentrar na seleção, mas quando voltar tiro o atraso", avisou o jogador.