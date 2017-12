Ponte derrota o América em Rio Preto A Ponte Preta assumiu a vice-liderança isolada do grupo 1 do Campeonato Paulista, com 10 pontos - o São Paulo lidera com 16 -, ao vencer o América por 1 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Esta foi a segunda vitória do time de Campinas na competição e a terceira derrota seguida do time rio-pretense. O único gol foi marcado por Roger, num contra-ataque, aos 35 minutos do segundo tempo. Disposto a se reabilitar depois de duas derrotas seguidas, para São Paulo (2 a 0) e Portuguesa Santista (2 a 1), o América foi ao ataque. O time do técnico Roberval Davino diminuiu os espaços do adversário, explorando bem as laterais do campo e forçando o jogo aéreo. A Ponte aceitou a pressão, ficou muito recuada e sem a opção de explorar o contra-ataque. O goleiro Lauro salvou o time duas vezes. Aos 9 minutos, quando defendeu chute de Luiz Fernando, e aos 33, após cabeçada de Zé Augusto. O técnico Estevam Soares percebeu os problemas da Ponte e promoveu duas mudanças no intervalo. Tirou o zagueiro Alexandre, sentindo falta de ritmo, e trocou o apagado Kléber, que não foi bem, para a entrada do veloz Weldon. A Ponte melhorou, mas era o América que ainda continuava dominando. Lairson e Leandro entraram no time da casa, que, no entanto, não conseguiu marcar seu gol. Aí, num contra-ataque, aos 35, a Ponte conseguiu a vitória. Weldon desceu pelo lado esquerdo do ataque e fez o cruzamento. O goleiro Gustavo não cortou e Roger só completou para o gol. Os dois times voltam a campo no dia 29 de fevereiro. O América vai enfrentar o Atlético, em Sorocaba, enquanto a Ponte recebe o Corinthians, em Campinas.