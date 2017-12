Ponte descarta negociar Pottker com Corinthians antes do fim do Paulistão

O Corinthians terá de esperar até o final do Campeonato Paulista se quiser contar com o atacante William Pottker. Pelo menos, foi isso o que garantiu nesta segunda-feira Vanderlei Pereira, presidente da Ponte Preta, clube com quem o jogador tem contrato até dezembro de 2019.

O dirigente afirmou ter conversado com o jogador de 23 anos na representação do elenco, no Moisés Lucarelli, e rechaçou a saída neste momento. "O Pottker fica na Ponte e não vai para nenhum clube brasileiro. Ele vai terminar o Paulista aqui e depois vamos ver o que surge para ele", afirmou.

Desde o final de 2016, o nome de William Pottker foi especulado em vários clubes, como Corinthians, Botafogo, o italiano Torino e até para uma transferência ao futebol chinês. Na semana passada, o empresário do atacante, Fernando Garcia, chegou a revelar que um acerto com o clube corintiano estava muito próximo de acontecer.

O atacante passou a ser sondado, sobretudo, após conquistar a artilharia do último Brasileirão ao lado de Diego Souza, do Sport, e Fred, do Atlético-MG, todos com 14 gols. O alto valor da multa rescisória, que era em torno de R$ 10 milhões e agora, confirmado pelo dirigente, passou aos 4 milhões de euros (cerca de R$ 13,6 milhões) impediu um negócio neste momento. Sinal de que houve um aumento no salário do jogador de R$ 60 mil para R$ 150 mil - teto do clube. Ele receberia R$ 250 mil mensais no Corinthians.

"Acabamos de falar com o Pottker. Ele é um menino consciente e entendeu o raciocínio do clube. O que apareceu agora não nos interessa", finalizou o dirigente, confirmando que 100% dos direitos econômicos do atacante pertencem à Ponte Preta.