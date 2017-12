Ponte descarta prêmio extra do Inter A diretoria da Ponte Preta desmentiu categoricamente a informação surgida em Porto Alegre (RS) que só teria voltado atrás na decisão de poupar alguns titulares contra o Corinthians depois de receber uma oferta em dinheiro do time gaúcho. Este jogo, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, pode definir o título a favor do time paulistano. O vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlin, confirmou apenas que teve um contato com o presidente do clube gaúcho, Fernando Carvalho, na terça-feira à noite, mas o tema do assunto teria sido bem diferente. "Não gostei da maneira acintosa como ele tinha falado de nossa diretoria e retruquei. Aproveitei para explicar nossa delicada situação em termos de grupos, com alguns desfalques, e com a necessidade de vencer mais um jogo para escapar do rebaixamento". Com respeito à idéia de poupar alguns jogadores, o dirigente tentou colocar uma pá de cal sobre o assunto: "Realmente pensamos nisso antes do jogo contra o Palmeiras. Mas além de sermos goleados por 6 a 2, tivemos dois jogadores expulsos - Evando e Danilo - e dois machucados - Rafael Santos e Tico". A idéia da Ponte - já descartada - era de poupar alguns jogadores pendurados com dois cartões amarelos: o goleiro Lauro, o lateral Rissut, o volante André Silva e o meia Elson. Assim eles teriam condições de enfrentar o Brasiliense que pode definir o destino do clube na próxima temporada. Com 48 pontos, em 16.º lugar, a Ponte precisa de, pelo menos, dois pontos para evitar o rebaixamento para a Série B. O técnico interino Nenê Santana, que ocupou o lugar de Estevam Soares, afastado na terça-feira à tarde, começou a definir o time no treino tático desta tarde no Centro de Treinamento do Jardim Eulina. A principal novidade foi a presença do meia Piá entre os titulares, mesmo estando afastado do time há três semanas para entrar em forma física. O time deve ser armado no esquema 4-5-1 com Preto entrando na defesa no lugar de Rafael Santos; o meio de campo com três volantes - Ângelo, Éverton e André Silva - e dois meias - Piá e Élson. O ataque deve contar apenas com Izaías. O lateral-esquerdo Bruno, recuperado de uma alergia no olho, treinou, mas o goleiro Lauro, com dores musculares, foi poupado. "Não sei se o time será este, mas vamos defender e atacar em bloco", alertou Nenê Santana, interino no clube pela terceira vez. Ele vai comandar um coletivo nesta sexta-feira à tarde no gramado do Estádio Moisés Lucarelli. Somente 200 ingressos serão vendidos ao ponte-pretanos na bilheteria do Majestoso, nesta sexta-feira. O clube rejeitou a proposta do Corinthians, mandante do jogo, de vender três mil ingressos, incluindo também os bilhetes reservados aos corintianos. Nas arquibancadas também haverá um duelo entre Davi e Golias.