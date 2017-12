Ponte desembarca quase anônima A delegação da Ponte Preta também chegou ao Morumbi. Sem, é claro, a euforia dos torcedores corintianos de alguns momentos atrás. O gerente de futebol Ronaldo Rodrigues, o Ronaldão, disse que não se importa com o clima de festa no estádio. ?Os jogadores estão concentrados e o jogo se define dentro das quatro linhas. Especulação antecipada não interfere em nada?, afirmou. O clima de decisão é tanto que o dirigente chegou até vestir o papel de técnico e comentar uma possível marcação sobre Carlitos Tevez. ?A marcação vai ser em zona, mas vai ter sempre alguém do lado dele.?