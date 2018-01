Ponte desmente interesse em Maricá A Ponte Preta desmentiu, nesta quarta-feira, o interesse no lateral direito Maricá, colocado em disponibilidade pelo Vasco da Gama. O clube continua ainda alimentando a esperança de ter o retorno de Daniel, do Palmeiras, indicado pelo técnico Marco Aurélio Moreira. Maricá tem 21 anos e já participou da seleção brasileira sub-20, que disputou o Mundial da Nigéria em 1999, além de ter sido Campeão da Libertadores em 1998 pelo Vasco, ao lado dos atacantes Luizão e Donizete. Na Copa João Havelange, Maricá foi emprestado ao Bahia. Além da lateral, o time teria outras deficiências como um atacante e um goleiro mais experiente. Mas a diretoria insiste que não vai às compras antes de negociar um de seus principais jogadores. O mais cotado para sair é Washington, artilheiro do Campeonato Paulista, com 16 gols, e da Copa do Brasil, com 11 gols. O clube, porém, não tem nenhuma proposta oficial para negociar o artilheiro, que já esteve nos planos de alguns clubes europeus, como a Fiorentina da Itália e o Bordeaux da França. A comissão técnica começa a priorizar os treinos técnicos e táticos, visando a estréia da Ponte no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, dia 1º de agosto, em Juiz de Fora. Depois de enfrentar a Portuguesa de Desportos, o time pode testar sua força contra o São Caetano, no final de semana. A partir de domingo o elenco se concentra na fazenda Santa Filomena, em Jarinu.