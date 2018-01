Ponte despacha Coritiba com goleada A Ponte Preta passou à segunda fase da Copa do Brasil ao golear o Coritiba, por 4 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No primeiro jogo, na capital do Paraná, o Coritiba tinha vencido por 2 a 1. O próximo adversário da Ponte será o Juventude-RS que eliminou a Anapolina-GO. Para buscar a vitória, a Ponte entrou em campo num ritmo alucinante e com o esquema 4-3-3 diminuiu os espaços na saída de bola do Coritiba. Sem dar chances ao adversário, o time campineiro logo fez 2 a 0. O primeiro gol saiu numa bela jogada em que Marquinhos tabelou com Washington, que devolveu a bola de letra para o complemento do próprio Marquinhos de perna esquerda, aos 13 minutos. O segundo gol foi marcado por Jean, num chute cruzado, depois de receber o passe de Marquinhos. O Coritiba tentou uma reação, mesmo porque aos poucos o rendimento de jogo da Ponte caiu. Mesmo assim, o time dirigido por Oswaldo Alvarez conseguiu segurar a boa vantagem no placar. A Ponte praticamente garantiu a vitória no começo do segundo tempo, quando Washington cobrou uma falta da entrada da grande área. O chute saiu forte, mas o goleiro Fernando demorou para ir atrás da bola. Ponte: 3 a 0, aos cinco minutos. O Coritiba ainda perdeu a chance de diminuir a vantagem aos 18 minutos, quando o goleiro Ronaldo defendeu uma penalidade máxima cobrada pelo veterano Evair. Aos 29 minutos, Adrianinho fez um bonito gol ao chutar da intermediária e pegar o goleiro Fernando de surpresa. Aos 41 minutos, Evair fez o gol de honra do Coritiba.