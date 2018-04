Ponte deve acertar com Camacho e repatriar Renato Chaves

Mesmo de olho no confronto com a Caldense, quinta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, a Ponte Preta não fechou os olhos para o mercado nacional. Isso porque, já pensando no Campeonato Brasileiro, dois nomes da lista de interesses do clube vazaram nesta terça-feira: o volante Camacho, do Audax, e o zagueiro Renato Chaves, que deve retornar do Fluminense.

O zagueiro Renato Chaves é um antigo conhecido da torcida campineira. Isso porque foi um dos destaques do clube na última temporada e acabou negociado com o time carioca. Agora, sem espaço e demonstrando interesse em voltar, ele pode ser emprestado para a Ponte Preta e retornar ao estádio Moisés Lucarelli.

O meio campista Camacho é uma das principais peças do Audax no Campeonato Paulista. No esquema tique-taque do técnico Fernando Diniz ele atua como um meia atacante, mas também trabalha como segundo volante. Sendo assim, o time ganharia mais um reforço nos setor de marcação, que já conta com seis peças: Jonas, Elton, João Vitor, Renato Augusto, Marcos Serrato e Eurico.

Para o jogo de quinta-feira, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, o técnico Alexandre Gallo não poderá contar com o volante João Vitor, que deixou o gramado na goleada por 7 a 2 em cima do Água Santa com dores musculares. Além disso, o treinador deve dar oportunidade para outros jogadores que não vêm sendo aproveitados, como Alexandre Macacão e o meia Cristian. "é uma boa chance para eles ganharem ritmo de jogo", justificou Gallo, contudo, sem divulgar a escalação.

No domingo, a Ponte Preta ainda espera carimbar sua vaga nas quartas de finais do Paulistão. Vai enfrentar fora de casa o rebaixado Rio Claro, prometendo uma invasão no campo do adversário. Três mil ingressos vão estar à venda em Campinas a partir desta quarta-feira e dez ônibus foram liberados para o Torcedor Camisa 10.