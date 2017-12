Ponte deve anunciar mais três reforços A diretoria da Ponte Preta deve anunciar nesta quarta-feira os últimos três reforços para o Campeonato Paulista. O vice-presidente, Marco Antônio Eberlin, negocia com a participação direta do empresário uruguaio Juan Figer a contratação do volante Flávio e do atacante Anselmo, ambos do Palmeiras, e também de Robert, um atacante de apenas 19 anos que se apresenta como grande promessa do futebol brasileiro. Anselmo já acertou as bases salariais com a diretoria da Ponte. Falta, no entanto, a liberação do Palmeiras. "Tínhamos propostas do Oriente Médio, Portugal e Fortaleza, mas ele prefere continuar no futebol paulista", confirmou o procurador do atleta, Lúcio de Souza. O clube do Palestra Itália também deve liberar Flávio, que também não faz parte dos planos do técnico Jair Picerni. Revelado no interior paulista como Flávio, ele passou pelo União São João antes de chegar ao Palmeiras. Ano passado realizou excelente temporada pelo Internacional-RS. Enquanto isso, o atacante Robert, que começou a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, deve chegar nesta sexta-feira do Japão, onde atuava pelo Kashiwa Reysol, ex-time do Marco Aurélio Moreira no Japão. Ele tem apenas 19 anos. No entanto, a Ponte pode ter que ceder algumas de suas revelações nesta negociação. O zagueiro Gabriel pode ser vendido para Juan Figer, que o emprestaria ao Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. O pacote ainda contaria com o zagueiro Rafael Santos, além de mais um ou dois jogadores revelados no time de Campinas. A Ponte vai ainda receber uma quantia em dinheiro, de aproximadamente US$ 400 mil.