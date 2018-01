Ponte deve anunciar Ronildo nesta 2ª A diretoria da Ponte Preta promete anunciar nesta segunda-feira o seu quarto reforço para esta temporada: o lateral-esquerdo Ronildo, que nesta semana se desligou do Atlético-MG. O jogador, de 26 anos, agora, é dono de seus direitos federativos e chega ao Majestoso indicado pelo técnico Abel Braga, com quem trabalhou em 2001. Ronildo disputou 161 jogos pelo Atlético e marcou apenas dois gols. Ele começou a carreira no Goiás, passou pela Portuguesa, em 1998, atuando ainda pelo Botafogo-RJ, na temporada seguinte. Os outros três reforços são o atacante Itamar, do Palmeiras, o meia Luizinho Vieira, do Marília, e o meia Wesley, do Londrina.