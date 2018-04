Ponte deve anunciar saída de Mineiro A saída do volante Mineiro da Ponte Preta deve ser anunciada nesta quarta-feira pela diretoria do clube. O jogador acertou as bases salariais com o Cruzeiro e seu empréstimo já está definido com o time mineiro pelo período de um ano. O atraso na oficialização do negócio se deve à falta de alguns pequenos acertos para que a equipe de Campinas confirme as contratações do lateral-direito Daniel e o volante Flávio, ambos do Palmeiras. "Não podemos perder um titular sem termos a reposição", justificou o vice-presidente de futebol da Ponte, Marco Antonio Eberlin, que admite o empréstimo de Mineiro ao Cruzeiro, mas por valores bem acima dos anunciados em Belo Horizonte. O clube de Campinas receberia perto de R$ 1 milhão, bem mais do que os R$ 300 mil comentados anteriormente. E ainda receberia por empréstimo o atacante Leonardo, ex-Sport e com passagens por Corinthians e Palmeiras. Há duas semanas, Mineiro renovou seu contrato com a Ponte por mais três anos, com o valor de multa rescisória estipulado em US$ 5 milhões. Este, portanto, seria o valor fixado para o Cruzeiro ficar com seu passe em definitivo. A direção do clube já definiu o retorno do lateral-direito Daniel, que tem seu passe dividido entre Ponte e Palmeiras. Mas o acerto com o volante Flávio passou a ser fundamental para suprir a saída de Mineiro. O meia Adrianinho, de apenas 20 anos, já foi oferecido ao Palmeiras em troca. "Infelizmente, tudo parou por causa das festas de final de ano", revelou Marco Antonio Eberlin. O dirigente confirmou ter "ouvido algo" sobre o interesse da Roma, da Itália, pelo centroavante Washington, mas garantiu que não recebeu nenhuma proposta e não foi procurado por nenhum empresário. Para disputar o Torneio Rio-São Paulo, a Ponte apresentou, até agora, apenas um reforço: o experiente goleiro Ronaldo, de 34 anos, ex-Corinthians e que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Gama de Brasília.