Ponte deve anunciar Vadão semana que vem A diretoria da Ponte Preta deve oficializar na próxima semana o retorno do técnico Oswaldo Alvarez, que no segundo semestre esteve no Verdy Tokio, do Japão. Antes, porém, livrou o time do rebaixamento no Campeonato Paulista e conseguiu manter a liderança do Campeonato Brasileiro durante oito rodadas. A Ponte, na verdade, vai apenas fazer valer o "seu direito de preferência". Quando deixou o Majestoso, em meados de julho, Vadão se comprometeu na sua volta a conversar com os dirigentes ponte-pretanos. Desde o início da semana em Campinas, ele aguarda ser chamado para definir seu contrato para a temporada 2006, ao lado do auxiliar Gersinho. O anúncio oficial deve acontecer após a reeleição do presidente Sérgio Carnielli para o próximo triênio, o que acontecerá no dia 22. Continua no Majestoso a especulação sobre eventual parceiro internacional, que poderia injetar até US$ 8 milhões no clube em três anos. A negociação está sendo intermediada por Moracy Santana, preparador físico da seleção brasileira. Protesto - Internamente, repercutiu bastante a perda de dois jogadores juniores para o Corinthians, que através de "laranjas" depositou em juízo as multas contratuais do lateral-direito Nei, no valor R$ 32,5 mil e do lateral-esquerdo George a quantia de R$ 136,5 mil. "Fomos vítimas da Lei Pelé e da falta de ética de alguns dirigentes", lamentou o diretor Ricardo Koyama.