Ponte deve escalar time misto domingo Os deuses do futebol continuam conspirando a favor do Corinthians rumo à conquista do tetracampeonato brasileiro. O seu próximo adversário, a Ponte Preta, entrou em crise nesta terça-feira, com a demissão do técnico Estevam Soares e a diretoria assumiu uma postura, no mínimo, polêmica ao admitir que poderá usar um time misto, domingo, no Morumbi. A prioridade será o jogo final da temporada, em casa, diante do Brasiliense e que pode determinar a permanência do time campineiro na Série A em 2006. O vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlin, foi o porta-voz oficial da diretoria nos seus planos para livrar o time da Série B: "Podemos colocar um time sem vários titulares, porque o que interessa é o último jogo, contra o Brasiliense, no confronto direto pelo rebaixamento. Os jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos ou machucados devem ficar de fora, dependendo de uma conversa que faremos com a comissão técnica". Quem vai se ver obrigado a atender as exigências dos dirigentes é Nenê Santana, de novo, guindado à condição de técnico interino, função já ocupada nesta mesma competição em substituição a Osvaldo Alvarez, o Vadão. Em princípio, podem ser poupados seis titulares e um reserva. Estão pendurados: o goleiro Lauro, o lateral direito Rissut, o volante André Silva, o meia Élson e o zagueiro reserva Preto. Preocupam o departamento médico o zagueiro Rafael Santos, com dores no joelho, e o atacante Tico, com dores na virilha. Diante de tantas baixas alguns jogadores foram "recuperados" da noite para o dia. É o caso do volante Romeu, que não vinha sendo aproveitado, e do meia Piá, afastado por não apresentar bom condicionamento físico. Ambos já treinaram com o grupo nesta tarde, no Centro de Treinamento do Jardim Eulina. "Tenho certeza de que o time vai correr muito mais", disse Eberlin, justificando a troca de técnico pela falta de resultados positivos e não apenas pela humilhante derrota para o Palmeiras, por 6 a 2, domingo, no Majestoso. Mesmo com a repetina mudança e com o "mistão" quase escalado, Eberlin ainda diz que espera ver a Ponte Preta "guerreira" no Morumbi. Segundo ele, o time "vai comer o boi em pedaços. Vamos primeiro pensar no Corinthians e depois no Brasiliense", concluiu.