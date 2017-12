Ponte deve fechar com Daniel e Flávio O ano de 2002 deve começar movimentado no estádio Moisés Lucarelli. A diretoria da Ponte Preta promete definir algumas pendências para fechar o elenco que vai continuar no clube na atual temporada. O negócio mais perto de ser definido é a vinda do lateral direito Daniel e do volante Flávio, ambos do Palmeiras, com a inclusão do meia Adrianinho. O passe de Daniel é dividido em partes iguais entre Ponte e Palmeiras. A Ponte oferecia 50% do passe de Adrianinho em troca dos outros 50% de Daniel, ficando então com o passe total do lateral que não se adaptou no Parque Antártica, onde foi perseguido pela torcida. A vinda do volante Flávio, ex-União São João de Araras, cobriria a quase certa saída de Mineiro para o Cruzeiro. Estas seriam as principais transações do clube, que estaria planejando ter um titular para cada posição. O resto do elenco seria composto por jogadores formados no próprio clube. Desta forma, tanto Daniel como Flávio viriam para Campinas para serem titulares. O mesmo referencial serve para o goleiro Ronaldo, de 34 anos, ex-Corinthians, apresentado como primeiro reforço do técnico Oswaldo Alvarez. O clube pretende ainda renovar contratos com o ala-esquerdo Elivélton e com o atacante Macedo. A negociação com o primeiro está praticamente definida. Quanto a Macedo, a sua frustrada transferência para o futebol japonês abriu nova chance para a negociação. O mais novo problema é o interesse do Juventude, que ficaria com o atacante como parte da venda do meio-campo Fernando ao Grêmio, que ainda tem parte do passe do vice-artilheiro da Ponte na temporada, com 17 gols. Vários jogadores também serão dispensados como os goleiros Adriano, que deve ganhar o passe, e Lauro, que pode se transferir para o União Barbarense. O zagueiro Paulão, de 34 anos, também está fora dos planos, o mesmo acontecendo com o meio-campo Marco Aurélio, que pertence ao Flamengo, e o atacante Marcelo Sergipano, que não foi aproveitado. A apresentação do elenco está confirmada para dia 2 de janeiro.