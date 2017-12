Ponte deve manter esquema 3-5-2 O mistério é de praxe, mas se o técnico Estevam Soares não for "inventar" alguma surpresa para o adversário, a Ponte Preta deve manter o esquema 3-5-2 diante do Internacional, domingo, às 16 horas, no Estádio Beira Rio, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existe uma possibilidade do time fazer a opção por se defender usando o esquema 3-6-1. Não seria nenhuma novidade, porque foi desta forma que a Ponte Preta manteve, por oito rodadas consecutivas, a liderança do Brasileirão. Mas, aos poucos, o técnico Estevam Soares foi criando outras alternativas táticas. Uma delas é com a utilização de três zagueiros, uma necessidade para quem se preocupa com o atacante Fernandão, um dos destaques do time gaúcho. Galeano voltará a ser titular na defesa no lugar de Rafael Santos, suspenso com três cartões amarelos. Na lateral-esquerda Bruno retorna, após cumprir automática, na vaga de Iran. No meio de campo, Élson, suspenso, deve ser substituído por Danilo e no ataque Izaías é o mais credenciado para ocupar a vaga de Evando, também penalizado com o terceiro amarelo na vitória de 2 a 1 sobre o Santos. Os jogadores fizeram uma movimentação tática nesta tarde, participarão do recreativo no sábado cedo e à tarde seguirão para Porto Alegre (RS). Com 47 pontos, a Ponte Preta ocupa a 13.ª posição e ainda sonha em garantir uma vaga na Copa Sul-Americana em 2006.