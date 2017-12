Ponte deve mudar contra Brasiliense Pouco afeito ao coletivo, o técnico Zetti abriu uma exceção e fez um rápido trabalho nesta quinta-feira à tarde, no gramado do Majestoso. Não só comandou o treino como fez diversas experiências no time da Ponte Preta, o que abre a perspectiva de mudanças para o jogo contra o Brasiliense, domingo, na Boca do Jacaré, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Há cinco jogos sem vencer, acumulando quatro derrotas consecutivas, despencando da liderança para a quinta posição e com a corda no pescoço, o técnico parece disposto a mudar o time e, talvez, até o esquema 4-5-1 possa ser trocado pelo 4-4-2. Uma mudança na defesa está confirmada com a entrada de Thiago Matias na vaga de Rafael Santos, suspenso com três cartões amarelos. No meio de campo, o técnico revezou os volantes Carlinhos e Luciano Santos, enquanto Gabriel ocupou a vaga de Danilo, poupado dos últimos treinos por causa de dores musculares. Evando, recuperado de virose, deve reaparecer mas atuando mais na frente. O técnico testou Izaías no lugar de Kahê, que está negociado com o futebol alemão e deve fazer sua despedida. O time pode ser confirmado após o coletivo marcado para esta sexta-feira cedo.