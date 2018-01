Ponte deve perder ponto no Tribunal Há alguns dias a direção da Ponte Preta já tinha sido comunicada, mas somente no final da tarde desta terça-feira é que foi divulgado oficialmente que o clube corre o risco de perder pontos dentro do Campeonato Brasileiro. O time teria utilizado o volante Roberto contra o Internacional, na abertura da competição, de forma irregular. A Ponte corre o risco de perder o ponto conquistado no empate de 1 a 1. O clube gaúcho, no caso, somaria mais dois pontos. Roberto foi expulso na última partida da Ponte no Brasileiro do ano passado, contra o Fluminense, dia 17 de novembro. O time perdeu por 3 a 2 e foi eliminado, mas o departamento jurídico não fez o procedimento de praxe que seria converter a punição em multa. A falha foi levantada pelo departamento técnico da CBF, que denunciou o clube no artigo 301 do CBDF - Código Brasileiro Disciplinar de Futebol - que condena o infrator a perda de pontos. Tudo, porém, será definido pelos auditores do Tribunal de Justiça da CBF na próxima terça-feira. O caso pegou de surpresa os dirigentes campineiros. Há quem alegue que a Ponte estaria sendo perseguida pela postura contrária ao Clube dos 13 na questão relativa à divisão de receitas da televisão. A Ponte somou quatro pontos em dois jogos, tendo na segunda rodada vencido o Juventude, por 1 a 0. O Internacional, que venceu o Coritiba por 1 a 0 na segunda rodada, poderia chegar aos seis pontos em dois jogos. Com relação à saída de Sérgio Alves para o Fortaleza, o coordenador de futebol Ronaldão confirmou que a diretoria não vai cobrir oferta de nenhum clube, no caso o Fortaleza. Mesmo tendo atuado em dois jogos, o atacante pode se transferir ao time cearense. O regulamento permite a mudança desde que o jogador não tenha participado de quatro jogos pelo atual clube.