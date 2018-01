Ponte deve perder técnico para o Grêmio O técnico Abel Braga confirmou no final da manhã desta sexta-feira, em Campinas, que deve mesmo aceitar a proposta para dirigir o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Ele só não quis antecipar sua saída do clube antes de conversar com os dirigentes, o que não foi possível ainda. Mas já está agendado uma reunião para o meio da tarde, quando tudo deve ser definido. Abel Braga foi político ao comentar sua saída: "Nunca vou deixar a Ponte Preta, porque ela está no meu coração. Mas não há como deixar de lado uma proposta de um clube forte como o Grêmio", comentou. Ele adiantou, porém, que mesmo saindo pretende dirigir o time no jogo contra o Atlético Paranaense, domingo, às 16 horas, na Baixada da Arena, em Curitiba. Em Porto Alegre, a contratação de Abel é dada como certa, depois das tentativas frustradas com Renato Gaúcho, do Fluminense, e Mário Sérgio, do São Caetano.