Ponte deve ter estreia de Léo Gamalho e voltas de Marllon e Sheik contra Botafogo

Além da semana toda de trabalho, por conta da agenda livre, o técnico Gilson Kleina ganhou muitas opções para formar o time da Ponte Preta contra o Botafogo, em jogo previsto para este domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mais recente é o atacante Léo Gamalho, ex-Goiás, que teve o seu registro confirmado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Além disso, o zagueiro Marllon cumprir suspensão e volta ao time provavelmente no lugar de Rodrigo, que vai ser julgado nesta sexta-feira pelo STJD, com previsão de gancho. Ele pode pegar de quatro a 12 jogos de punição por agressão ao técnico Milton Mendes, do Vasco. Desta forma, Marllon faria a dupla defensiva ao lado de Luan Peres, que agradou nos últimos dois jogos.

Outro titular com volta confirmada é Emerson Sheik, que deve finalmente executar uma função que ele prefere: atuar um pouco atrás, na armação das jogadas para os atacantes. Seria um meia-atacante. Antes, pela própria carência do elenco, vinha jogando como um atacante.

A expectativa é de que o time seja montado com três volantes - Naldo, Jean Patrick e Jadson - e Emerson Sheik tendo liberdade na criação. O ataque teria a estreia de Léo Gamalho ao lado de Lucca, artilheiro do time com 10 gols. Apesar desta provável formação, Gilson Kleina fez várias experiências nos treinamentos. A única ausência sentida é do meia Renato Cajá, ainda com dor crônica no joelho direito.

O técnico testou alguns jogadores liberados do departamento médico, como os volantes Fernando Bob e Elton, além do zagueiro Yago, recuperado de um cirurgia de artroscopia no joelho direito. Todos eles, com certeza, serão opções no banco de reservas, dando mais opções a Gilson Kleina, que vinha usando inclusive vários jogadores do time de juniores.

A escalação oficial, porém, não foi confirmada e nem deve ser. A comissão técnica programou mais um treino tático nesta sexta-feira com portões fechados, quando deve fazer os ajustes finais para este jogo diante do time carioca, que deve utilizar um mistão por estar disputando as semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Independente da formação do adversário, a Ponte Preta precisa pontuar, afinal está com 24 pontos e na incômoda 14.ª posição. O objetivo é manter o time dentro da elite em 2018, portanto, a meta é atingir os 46 pontos, o dobro do que foi somado no primeiro turno (23).