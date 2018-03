Ponte deve ter força máxima no Paraná Mesmo com tantos problemas desde o início do ano, com a saída de alguns jogadores, contusões graves de outros e perda de pontos no Tribunal, a Ponte Preta ainda tem motivos para comemorar. Apesar de estar apenas na 21ª posição na classificação do Campeonato Brasileiro, com seis pontos ganhos, o time enfrenta o Paraná neste sábado, às 17 horas, no estádio Pinheirão, com muita confiança em outro bom resultado. Com apenas uma derrota nos últimos 13 jogos disputados na temporada, a Ponte terá força máxima no Paraná. O técnico Abel Braga terá à disposição o time que considera ideal, uma vez que o lateral-direito Mantena cumpriu suspensão e volta no lugar de Dênis. "Só perdemos para o Cruzeiro (3 a 0) no Mineirão, ou seja, perdemos para o melhor time do Brasil na atualidade", afirmou o treinador. A única dúvida de Abel está no ataque. Sérgio Alves deixou o treinamento de quinta-feira reclamando de um possível estiramento na perna direita. Como o exame não detectou nenhuma lesão, o jogador viajou com o restante do elenco e sua escalação, apesar de estar praticamente garantida, só será confirmada momentos antes do início do jogo contra o Paraná. Luizinho Vieira e Lucas ficam como opções no banco.