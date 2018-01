Ponte deve ter Hiran contra o Ituano O técnico da Ponte Preta, Abel Braga, promete definir o time no coletivo desta sexta-feira. A equipe que vem treinando nos últimos dias deve ser mantida e não haverá surpresas contra o Ituano, domingo, em Itu, na abertura do Campeonato Paulista. A maior novidade será o goleiro Hiran, que provavelmente será o titular, desbancando Alexandre Negri, titular no Campeonato Brasileiro do ano passado. No ataque, Hernâni herdou a vaga de Itamar que abandonou o time. Porém, no decorrer da competição, Sérgio Alves deve conquistar o lugar de Hernâni. Com isso, a provável equipe titular da Ponte Preta para a estréia no Estadual, diante do Ituano, domingo, no Estádio Novelli Júnior, deve ser: Hiran; Luciano Baiano, Marinho, Rodrigo e Elivélton; Izaías, Roberto, Piá e Luizinho Vieira; Hernâni e Fabrício Carvalho.