Ponte deve ter novo técnico nesta segunda A diretoria da Ponte Preta pode confirmar nesta segunda-feira a sua nova comissão técnica. Marco Aurélio Moreira continua sendo o preferido, mas se não resolver de vez assumir o cargo poderá ser substituído por outro ex-jogador do clube na década de 70: Wanderley Paiva. O mais provável, porém, parece o acerto com Marco Aurélio que teria Nenê Santana, ex-zagueiro da Ponte, como auxiliar técnico. A derrota para o Juventude, por 1 a 0, sábado, forçou uma decisão dos dirigentes. Este foi o primeiro tropeço do time no Majestoso, onde antes tinha vencido duas vezes e empatado outra. Neste jogo, sem Estevam Soares que se transferiu para o Palmeiras, o time foi dirigido interinamente por Ronaldão. Mesmo com a derrota, a Ponte continua em boa posição, com 14 pontos. A grande baixa do jogo foi o lateral-esquerdo Bill, que sofreu um forte entorse no pescoço e teve que ser hospitalizado. Os exames preliminares, sob orientação do neurologista José Claret, não apontaram nenhuma lesão, mesmo assim o jogador ficará em observação até esta segunda-feira no Hospital da Beneficência Portuguesa.