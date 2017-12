Ponte deve ter volta do zagueiro Alexandre O zagueiro Alexandre, cujo passe está preso ao Palmeiras, deve finalmente voltar a jogar pela Ponte Preta no Campeonato Paulista, sábado à tarde, contra o América, em Rio Preto. Considerado uma das principais contratações da temporada, ele atuou somente na estréia contra o São Paulo (0 a 0), mas teve fraco rendimento por estar seis quilos acima do peso. O zagueiro ficou fora dos quatro jogos anteriores, fazendo treinamentos físicos intensivos para recuperar a forma. Após quase um mês de preparação, Alexandre voltou a treinar entre os titulares e pode ser uma das novidades para o jogo. Caso isso se confirme, Rafael Santos voltaria ao banco de reservas. Além disso, o técnico Estevam Soares realizará outra mudança. Como o meia Piá está suspenso pelo terceiro amarelo, o mais provável é que Kléber entre nessa vaga. Mas se for confirmada a contusão de Rafael Ueta, que sente dores musculares, Zé Renato poderia ser uma das opções. A Ponte tem sete pontos e ocupa a terceira posição no grupo 1 do Paulista.