Ponte dispensa o lateral Gláucio A diretoria da Ponte Preta continua dispensando os jogadores que estão fora dos planos para o Campeonato Brasileiro. O lateral direito Gláucio foi, oficialmente, devolvido à Caldense de Minas Gerais, nesta segunda-feira, completando a lista inicial do clube de seis dispensas. O jogador teve poucas chances como titular, mas não fez o suficiente para continuar até dezembro, quando venceria seu empréstimo. Os primeiros a deixar o clube, sexta-feira, foram o lateral Wagner, ex-Portuguesa, Luciano, do Caxias-RS e Ivã, ex-Corinthians de Alagoas. Também foram liberados os atacantes Giuliano, ex-juniores, e Delmer, do Caxias-RS. Ainda existe a idéia de emprestar alguns jogadores como os goleiros Adriano e Alexandre Negri. "Desta maneira vamos abrir espaço para os jogadores que, eventualmente, serão contratados", justificou o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlin. Mas a direção continua agindo com muita cautela. O primeiro objetivo é definir a permanência ou negociação do atacante Washington. Artilheiro do Campeonato Paulista, com 16 gols, e da Copa do Brasil, com 11 gols, o atacante está super-valorizado e ganhará um reajuste salarial caso continue no clube no segundo semestre. Mas ele pode deixar a Ponte caso apareça uma proposta oficial de algum clube do exterior. "Não existe clube no Brasil em condições financeiras de comprar o passe dele", garante o presidente Sérgio Carnielli, que estaria avaliando o seu artilheiro em US$ 6 milhões. O Bordeuaux, da França, e a Fiorentina, da Itália, já teriam sondado o atacante há dois meses. Mas a proposta oficial pode vir do Porto de Portugal, que ainda sonha em encontrar um substituto a altura de Jardel, vendido há duas temporadas para o Galatasaray da Turquia. A Ponte só vai às compras depois de vender seu artilheiro. Além disso, o clube vai manter sua política de arriscar com algumas promessas do futebol do interior de São Paulo. O elenco se apresentou, na manhã desta segunda-feira, iniciando uma série de exames médicos e físicos. A comissão técnica ainda não definiu a programação de treinos até o início do Brasileiro, mas já sabe que vai treinar uma semana em Jarinu, na Fazenda Santa Filomena, que recentemente até serviu como concentração da seleção brasileira. A estréia da Ponte será contra o Flamengo, dia 1º de agosto, em Florianópolis.