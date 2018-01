Ponte diz que não aceita ?chantagem? Com dificuldades financeiras e atrasos freqüentes de salários, a Ponte Preta tenta contornar a situação e ainda brigar por uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista. Mas a diretoria já avisou os jogadores que não vai admitir chantagem de ninguém a partir de agora. "Atraso de salário não pode ser o único motivo para o time não se empenhar ao máximo em campo. Temos um relacionamento aberto com os jogadores e quem não quiser ficar pode ir embora", disse o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlim. Nesta semana, ele contornou alguns problemas. O goleiro Hiran foi desligado do clube e teria até anunciado que penduraria as chuteiras. Na verdade, ele estava com cinco meses de salários atrasados. Ano passado, porém, ele ficou três meses fora do time por problemas pessoais e de saúde. O volante Dionísio pegou o passe e se transferiu para o Vitória da Bahia, enquanto o meia Hernani foi emprestado para o Goiás. O técnico Abel Braga, agora, espera trabalhar com um grupo unido e disposto a correr atrás dos pontos perdidos até agora no Paulistão. A Ponte só tem três pontos e três jogos a disputar. Teoricamente pode chegar aos 12 pontos e até se classificar dentro do Grupo 1. "É difícil, mas não é impossível", apregoa Braga. Os três próximos jogos serão contra Barbarense, fora, Palmeiras e Guarani em casa. Com relação ao time, novas mudanças à vista no difícil jogo contra o União Barbarense, em Santa Bárbara, domingo. Adrianinho ganhou uma vaga no meio-campo no lugar de Sérgio Alves. No ataque, Fabrício Carvalho substituirá Lucas, que sofreu uma lesão muscular.