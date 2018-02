Ponte dribla crise para vencer a Inter Nem a liderança na repescagem do Campeonato Paulista trouxe paz à Ponte Preta, que passou outra semana agitada com sumiço de jogador, reclamações de outro e tensão no elenco. Apesar dos problemas o time pode ajudar a empurrar a Internacional ao rebaixamento, neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em confronto válido pela terceira rodada. A Ponte tem quatro pontos enquanto a Internacional ainda não somou pontos em duas rodadas. O zagueiro Marinho foi afastado do elenco após desaparecer por dois dias sem apresentar justificativas. Rodrigo, outro zagueiro também insatisfeito, disse que não pretendia mais ficar no clube após ser criticado pela torcida no empate de 1 a 1 com o Ituano na quarta-feira. O técnico Abel Braga até desabafou diante de tantos problemas: "Não sou covarde e não vou deixar o barco, mas já estou cansado de ver um problema novo a cada dia". Tanto é verdade que a Ponte está escalada pela nona vez de forma diferente. Os ex-juniores Gabriel e Luís Carlos formarão a defesa; Piá atuará como segundo volante ao lado de Fabinho, que retorna após cumprir suspensão. No ataque, Fabrício Carvalho ganha outra chance ao lado de Sérgio Alves. Ameaçada pelo rebaixamento, a Internacional tenta se superar após as derrotas para o União São João, em casa, e Botafogo, em Ribeirão Preto. O técnico Vica está tentando animar o elenco, uma missão quase impossível. Em relação ao time, o técnico surpreendeu e escalou o volante Rafael para a vaga de Max. Assim, Anderson ganha uma vaga no meio-campo. André está confirmado no gol.