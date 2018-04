Ponte é absolvida após incidentes contra Corinthians

"Felizmente nosso departamento jurídico conseguiu apresentar provas convincentes, que acabaram nos absolvendo", explicou o presidente Márcio Della Volpe, que acompanhou o caso junto com o advogado Tagino Alves.

A Ponte foi denunciada com base no artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punições ao clube que "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto". Os campineiros corriam riscos de receber multas de até R$ 100 mil e perda de dez mandos.

A derrota para o Corinthians, por 4 a 0, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista, foi marcada por brigas entre torcedores locais e policiais militares. O resultado foi dezenas de feridos, entre torcedores e policiais.

Com a absolvição, a final do Troféu do Interior contra o Penapolense, no próximo sábado, está confirmada para o Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No domingo, no jogo de ida, houve empate sem gols. Portanto, quem vencer sairá com o título. Em caso de outro empate, o campeão sairá na cobrança de pênaltis.

A diretoria, agora, estuda uma forma de motivar a presença de seu torcedor com algum tipo de promoção, como o preço do ingresso mais barato a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).