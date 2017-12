Ponte e Barbarense não saem do 0 a 0 A Ponte Preta continua sem vencer no Campeonato Paulista. O time chegou ao seu terceiro empate, depois de ficar no 0 a 0 com o União Barbarense, neste domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Agora, a Ponte tem 3 pontos, enquanto o Barbarense já tem 6 no grupo 1 do Paulistão. Os dois times reforçaram a marcação no primeiro tempo, exagerando nas faltas e deixando o jogo truncado. O árbitro Philippe Lombard também exagerou, mostrando oito cartões amarelos só nos 45 minutos iniciais. Resultado: a partida terminou com três expulsões. A Ponte voltou para o segundo tempo com duas mudanças. O zagueiro Luis Carlos, que tinha recebido amarelo, foi substituído por Ângelo, enquanto o atacante Anselmo fez sua estréia entrando no lugar de Waguinho. Mas todos os planos da Ponte mudaram aos oito minutos do segundo tempo, quando o lateral-esquerdo Alan foi expulso ao chutar sem bola as costas de Wesley Brasília. A partir daí, o Barbarense se impôs, criou muitas chances, exigindo a presença importante do goleiro Lauro. Depois, o Barbarense também teve jogador expulso: Wilton, aos 30 minutos, e Wesley Brasília, aos 38, levaram cartão vermelho. Mas o resultado não se alterou e o placar ficou no 0 a 0. Na quarta-feira, a Ponte volta a jogar, contra o Juventus, na Rua Javari, em jogo que tinha sido adiado na rodada anterior por causa da chuva.