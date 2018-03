Ponte e Coritiba empatam por 1 a 1 A Ponte Preta empatou com o Coritiba por 1 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e decepcionou sua torcida. Afinal, o time está com apenas 21 pontos e segue entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Já a equipe paranaense chegou aos 34. O jogo teve dois tempos distintos. O primeiro foi dominado pelo time da casa. O técnico Abel Braga armou o time da Ponte com três atacantes, surpreendendo a marcação adversária. A situação melhorou com o primeiro gol, logo aos 16 minutos. A jogada começou com Rafael Santos pelo lado esquerdo, passando para Ronildo, que rapidamente tocou para Fabrício Carvalho completar com o pé direito: 1 a 0. Aos 27 minutos, um lance desleal de Lima sobre Ronildo poderia lhe valer um cartão vermelho. Mas o árbitro mineiro Alicio Pena Junior, sem coragem, só mostrou o amarelo. Precavido, o técnico Paulo Bonamigo tirou o jogador de campo no intervalo, para a entrada de Souza no Coritiba. O time paranaense melhorou com a entrada do rápido Djames no lugar de Willians e passou a comandar o jogo na segunda etapa. Aos 29 minutos, o zagueiro Gerson fez uma falta sobre Souza e foi expulso. Abel Braga foi obrigado a sacrificar o atacante Jean para a entrada do zagueiro Luis Carlos. A partir disso, só deu Coritiba, que empatou aos 35 minutos com uma cabeçada de Reginaldo Nascimento após cruzamento de Djames. Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Vitória, quarta-feira, em Curitiba. E a Ponte vai pegar o São Paulo, quinta-feira, no Morumbi.