Ponte é esperança paulista na rodada De repente, a Ponte Preta se tornou a grande esperança paulista contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR, seu adversário deste domingo, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 42ª rodada. Uma vitória ponte-pretana pode dar a chance que Santos, São Caetano, Palmeiras e São Paulo estão esperando para buscar o título da temporada nas últimas rodadas. O técnico Nenê Santana tirou proveito da situação tentando motivar seus jogadores, que andavam cabisbaixos depois da vexatória goleada sofrida para o Grêmio, lanterna, por 6 a 1. Além disso, na última apresentação em casa, o time campineiro perdeu para o São Caetano, por 3 a 0. Busca, portanto, a reabilitação. "Precisamos reagir, independente de ajudarmos os demais clubes paulistas", diz Santana, lembrando que o objetivo da Ponte ainda é garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. No momento, ela ocupa a nona posição, com 58 pontos. O time parece motivado, principalmente pelo "sangue novo" provocado pela entrada de vários reservas formados no próprio clube. É o caso do volante Ricardo Conceição, encarregado de reforçar a marcação, contra o rubro-negro paranaense. Ele gostou de saber rumores de que haveria um prêmio extra pela vitória. "Será? Não sei, mas seria uma boa, porque pode reforçar nosso Natal", comentou. A diretoria não confirmou o "suborno branco". Já o goleiro Aranha, de 24 anos, tem outro motivo especial para "segurar tudo" nesta tarde de domingo. Há 82 jogos ele esperava uma chance no gol do time, tempo em que o titular Lauro atuou ininterruptamente. "Sempre me preparei para isso. Estou pronto e ansioso para jogar e me dar bem", afirmou. Os jovens zagueiro Gustavo e Luís Carlos querem aproveitar a chance de "mostrar serviço" segurando o atacante Washington, artilheiro do Brasileiro, com 30 gols. "Não vai ter moleza, porque o homem é fera. Mas este é nosso desafio", diz Gustavo. O volante Marcus Vinícius, que ajudará a defesa na marcação ao atacante, prevê dificuldades. "O Washington é tipo do atacante que parece lento, mas é muito inteligente. Além de sair para os dois lados é um excelente cabeceador", resume. Na suas duas passagens pela Ponte Preta, o atacante marcou 83 gols em 101 jogos. A Ponte deve ganhar força na marcação, com a escalação de quatro volantes: Marcus Vinícius, Romeu, Ricardo Conceição e Flávio. Quando o time estiver defendendo vai ganhar ao auxílio de Júlio César. Sem André cunha, suspenso, e Luciano Baiano, machucado, Ângelo será improvisado na lateral direita. Com relação ao esquema tático, o time também promete surpresas, defendendo no 4-4-2 ou até no 3-6-1 e atacando no 4-4-3. "Na verdade, todos têm a obrigação de defender e todos devem atacar quando tiverem chances", argumentou Nenê Santana. A administração do Majestoso espera a presença de bom número de torcedores no Majestoso, apesar dos ingressos custarem R$ 15 para arquibancada e visitante. Sócios, menores, aposentados e professores da rede público pagam meia: R$ 7.