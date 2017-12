Ponte e Flamengo ficam no empate Ponte Preta e Flamengo empataram por 2 a 2, neste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com isso, os dois times permanecem ameaçados de rebaixamento no Campeonato Brasileiro: os paulitas têm 48 pontos, enquanto os cariocas estão com 45. Mais de 10 mil pessoas foram ao Moisés Lucarelli neste domingo, aproveitando a promoção de distribuição de ingressos da Nestlé. E os dois times fizeram um bom jogo, com muita disposição dos dois lados. Aos 24 minutos, a Ponte abriu o placar. Éverton lançou Evando, que, livre na frente da grande área, teve tempo de trocar de pé e chutar forte lado direito do goleiro Diego. Mas o Flamengo reagiu aos 32, quando o paraguaio Ramirez cruzou para Leonardo Moura empatar o jogo. No segundo tempo, o Flamengo quase conseguiu a virada, mas o chute de Renato aos 16 minutos acertou o travessão. E quem acabou marcando o gol foi a Ponte, aos 24, quando Éverton cruzou e Evando fez 2 a 1. A festa da torcida da Ponte durou pouco. Aos 27 minutos, o Flamengo empatou de novo. Diego Souza cobrou falta da intermediária com muita força, a bola pegou efeito e entrou no ângulo esquerdo do goleiro Lauro, que vacilou no lance.