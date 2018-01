Ponte e Guarani em baixa para o dérbi O dérbi campineiro será disputado no próximo sábado, no Moisés Lucarelli, dia 14, com os seus protagonistas em baixa. A Ponte Preta perdeu para o Atlético-PR, por 4 a 2, e somou apenas um ponto em três jogos. Sem contar que caiu para a penúltima posição, com 10 pontos, e estaria rebaixada se a competição acabasse agora. O Guarani perdeu seus dois últimos jogos, diante de Coritiba e Santos, embora esteja na aceitável 15ª posição. Os dois técnicos estão apreensivos. Para Abel Braga, da Ponte, é normal "não perder quando não se joga bem, mas não se pode admitir não vencer quando se tem uma grande atuação". Mas para este dérbi ele perdeu seus dois laterais titulares: Marquinhos, expulso, e Ronildo, com três cartões amarelos. Coincidentemente, do lado do Guarani, o técnico Pepe também tem duas baixas, mas no meio campo: o volante Emerson, expulso, e o segundo volante Reinaldo, que se apresentou à seleção brasileira Sub-20. "Ninguém gosta de perder, ainda mais do meu querido Santos", lamenta Pepe, que nesta semana promete concentração máxima para este jogo especial. "Até desmarquei o jantar com um amigo. Deixei para a próxima semana". Coincidência ou não os dois times de Campinas ainda não venceram fora de casa. A última vitória do Guarani longe de sua torcida, por outra mera coincidência, aconteceu no último duelo dos rivais, dia 23 de fevereiro, no Majestoso, por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista. O dérbi de número 176 promete mexer com os ânimos das duas torcidas durante a semana.