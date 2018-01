Ponte e Guarani empatam amistosos Os dois times de Campinas realizaram jogos-treinos, nesta quarta-feira à tarde, como preparativo para o Campeonato Brasileiro que começa em agosto. O Guarani empatou com o São Caetano, 1 a 1, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, enquanto a Ponte Preta empatou com a Portuguesa, 2 a 2, em Pedreira. No Brinco de Ouro houve uma briga entre torcedores no intervalo do jogo. Um pequeno grupo de torcedores do São Caetano acabou acuado por torcedores de Campinas, que tentaram pegar uma faixa do adversário. A confusão só terminou com a presença de seguranças do clube, diante da ameaça dos jogadores do São Caetano de não reiniciar o jogo. Perto de mil torcedores estiveram no Brinco de Ouro. Esquerdinha, cobrando falta, marcou para o São Caetano, no primeiro tempo, enquanto Éderson, no final do jogo, empatou para o Guarani. Em Pedreira, muito equilíbrio entre Ponte e Portuguesa. Lúcio e Ricardo Oliveira marcaram para a Portuguesa, enquanto Washington e Marco Aurélio, de falta, empataram para a Ponte. Em Bragança Paulista: Bragantino 2 x 3 Corinthians Nas Laranjeiras: Fluminense (RJ) 1 x 0 CFZ do Rio Em Goiânia: Vila Nova (GO) 4 x 0 Desportiva (ES) Em Parnbamirim (RN): América (RN) 3 x 0 Botafogo (PB) Em Monte Sião: Atlético Mineiro 3 x 1 Águas de Lindóia.