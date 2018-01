Ponte e Guarani podem fazer trocas A rivalidade quase centenária no futebol de Campinas, entre Ponte Preta e Guarani, muitas vezes acaba influindo nas contratações de seus times. No caso mais recente, os rivais estão prestes a trocar de atacantes. Itamar, que chegou a realizar pré-temporada na Ponte, pode ir para o Guarani, enquanto os pontepretanos prometem o troco levando Sérgio Alves, artilheiro do Bugre no Brasileirão, com 12 gols, para o Majestoso. Os dois negócios estão cercados de mistério. A Ponte perdeu Itamar depois de não cobrir um cheque de R$ 100 mil que serviria como parte do valor de US$ 100 mil pagos pelo empréstimo. Seguindo determinação de Sérgio Malucelli, presidente do Iraty-PR, o atacante deixou a concentração e se desligou do clube. Em seguida, o jogador foi oferecido ao Guarani, que já conta com outros dois jogadores do clube paranaense: o meia Alexandre e o centroavante Creedence. O Guarani poderia ficar com Itamar caso não consiga inscrever Rodrigão, que está com problemas junto ao seu clube, o Saint-Ettiene, da França. "Vamos aguardar um pouco para definir esta situação", ponderou o vice-presidente bugrino, Antonio Secacci. Sérgio Alves seria uma opção para a Ponte Preta. Mas ele acertou contrato com o Paysandu-PA, sexta-feira, por R$ 25 mil mensais, bem abaixo dos R$ 60 mil que ele pediu para permanecer no Guarani. Agora ele negocia com os dirigentes pontepretanos, numa possível reviravolta. O atacante está sendo esperado nesta terça-feira, em Belém, para assinar contrato. A outra opção da Ponte é o veterano Evair, ex-Palmeiras e que defendeu o Goiás no Campeonato Brasileiro.