Ponte e Guarani vivem contraste A rivalidade sempre foi a maior motivação para o desenvolvimento dos clubes de Campinas, Ponte Preta e Guarani. Na ânsia de passar o rival para trás, os clubes fazem de tudo, mas nem sempre as coisas andam bem. É o que acontece agora, onde o contraste marca a participação de ambos dentro do Campeonato Paulista da Série A-1. Enquanto a Ponte, com 25 pontos, é líder isolado, o Guarani, com 14 pontos, luta para escapar do rebaixamento. A situação é reflexo dos planos desenvolvidos nos últimos anos pelas duas diretorias. Nos últimos anos a Ponte Preta passou por uma ampla mudança administrativa, iniciada em 1997 e coroada com os acessos para as primeiras divisões de São Paulo e do Brasil. "Trabalhamos sempre de maneira profissional", garante o presidente Sérgio Carnielli, um dos principais responsáveis pela transformação radical do clube. Em contra-partida, o Guarani sofreu muito com a transição do ex-presidente Beto Zini, que ficou 10 anos no poder, para a nova diretoria que assumiu em junho de 1999 e, até agora, ainda sente os efeitos da inexperiência no futebol. Para os dirigentes, o problema é o déficit financeiro do clube, que arrecada perto de R$ 12 milhões contra R$ 15 milhões de despesas. "Nossa saída é negociar jogadores para cobrir o rombo", justifica o presidente, que já vendeu bons jogadores como o lateral Gustavo Nery, para o São Paulo, e o meia Renatinho e o lateral Rubens Cardoso, para o Santos. A situação é comprovada pelo pagamento dos dois clubes. Enquanto a Ponte que, no passado, ganhou fama de má pagadora efetua, no momento, seus pagamentos todo quinto dia útil do mês, o Guarani chega a atrasar a sua folha até dois meses. Se nos últimos anos, o Guarani se desfaz de seus principais jogadores, o procedimento é inverso na Ponte Preta que adquiriu o passes de vários jogadores, como o centroavante Washington, artilheiro do Paulistão com 10 gols, comprado por US$ 1 milhão, mesmo valor pago por Piá, meia revelado pelo Santos e que se transformou em peça-chave no elenco da Ponte. Em campo, aparece o resultado dos esforços das duas diretorias. A Ponte lidera o Paulistão, com 25 pontos, com a melhor defesa - sofreu apenas 14 gols, com o maior número de vitórias, 7, e com o artilheiro - Washington, com 10 gols. Pelas contas da comissão técnica do clube, mais três pontos serão suficientes para assegurar a classificação às semifinais e iniciar a caminhada rumo ao inédito título paulista. O Guarani, que não somou pontos nos últimos cinco jogos, os números são extremamente negativos. O time soma apenas 14 pontos na modesta décima-terceira posição, com o pior ataque entre todos os participantes, que marcou 13 gols em 12 jogos. "Nosso grupo de jogadores é muito jovem e tem sentido a pressão", lamenta-se o experiente Carlos Alberto Silva, técnico do Guarani. No Majestoso, Nelsinho Baptista tem outro discurso: "O elenco está ganhando confiança e vamos brigar pelo título".