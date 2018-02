Ponte e Ituano empatam em Campinas Um empate justo e que agradou aos dois times. Assim foi o jogo entre Ponte Preta e Ituano, que empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada da repescagem do Campeonato Paulista. O resultado deixou ambos com quatro pontos ganhos. Com alguns desfalques e sentindo a falta de entrosamento, a Ponte Preta exagerou nos erros de passes, perdendo o domínio do jogo para o Ituano, muito bem posicionado dentro de campo. Mesmo atuando fora de casa, o time de Itu não se intimidou e foi ao ataque com naturalidade. Mas só conseguiu seu gol numa falha individual do zagueiro Luís Carlos, que furou na hora de chutar a bola. Aí, Jean Carlo aproveitou para fazer 1 a 0 aos 43 minutos. "Tomar gol assim não dá...", desabafou o técnico Abel Braga, ainda antes de descer para o vestiário. Na volta do intervalo, ele fez duas mudanças. Colocou o meia Piá no lugar do volante Izaias e tirou o meia-atacante Wesley para a entrada do atacante Fabrício Carvalho. Assim, a Ponte trocou o 4-5-1 pelo 4-4-2 e melhorou bastante. Aos oito minutos, Sérgio Alves acertou a trave do Ituano. Depois, aos 10, a Ponte conseguiu o gol de empate, com Fabrício Carvalho. O time de Itu ainda criou duas excelentes chances. Uma com Elson, que acertou o travessão, e outra num chute forte de Lima que Alexandre Negri defendeu. Mas o resultado final foi o empate. Ficha técnica: Ponte Preta: Alexandre Negri; Luciano Baiano, Luis Carlos, Rodrigo e Ronildo; Izaias (Piá), Ângelo (Luizinho Vieira), Elivélton e Adrianinho; Wesley (Fabrício Carvalho) e Sérgio Alves. Técnico: Abel Braga. Ituano: André Luis; Lima, Erivelton, Anderson e Lúcio; Everaldo, Carlinhos, Elson (Careca) e Jackson; Jean Carlo e Evandro (Caio). Técnico: Ruy Scarpino. Gols: Jean Carlos, aos 43 minutos do primeiro tempo; Fabrício Carvalho, aos 10 do segundo. Árbitro: Paulo José Danelon. Cartão amarelo: Carlinhos, Lúcio, Rodrigo, Adrianinho, Luis Carlos e Elson. Público: 1.067 pagantes. Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.